Лидеры БРИКС высказались за равноправие стран при управлении интернетом

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС высказались за равное участие государств в управлении интернетом. "Мы считаем, что государства должны в равной степени участвовать в развитии и функционировании интернета и управлении им, принимая во внимание необходимость привлечения соответствующих заинтересованных сторон в определенном качестве и с определенными обязательствами", - говорится в Сямэньской декларации, принятой по итогам саммита "пятерки" .

В документе отмечается, что структуры, управляющие основными интернет-ресурсами и регулирующие их, необходимо сделать более представительными и инклюзивными. "Страны БРИКС продолжат совместную работу при помощи существующего механизма в целях обеспечения безопасного, открытого, мирного и совместного использования информационно-коммуникационных технологий на основе равноправного участия международного сообщества в управлении им", - говорится в декларации.

Лидеры стран БРИКС также вновь отметили центральную роль ООН в разработке общепризнанных норм ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения мирной, безопасной, открытой, благоприятной для сотрудничества, стабильной, упорядоченной, доступной и равноправной среды.

"Мы подчеркиваем первостепенное значение принципов международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, в особенности принципов государственного суверенитета, политической независимости, территориальной целостности и суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела других государств и соблюдения прав человека и основных свобод, - говорится в документе. - Мы подчеркиваем необходимость активизации международного сотрудничества в борьбе с использованием ИКТ в террористических и преступных целях, вновь подтверждаем общий подход в этой области, заложенный в Этеквинской, Форталезской и Уфимской декларациях, а также в Декларации Гоа, и признаем необходимость в выработке под эгидой ООН обязательного для всех нормативно-правового документа по противодействию использованию ИКТ в преступных целях в соответствии с Уфимской декларацией".