БРИКС для борьбы с коррупцией будет развивать сотрудничество по возвращению активов

СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР поддержали составление сборника материалов о противодействии коррупции в странах БРИКС.

"В полной мере осознавая негативное влияние коррупции на устойчивое развитие, мы поддерживаем усилия по укреплению сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией в рамках БРИКС. Мы вновь подтверждаем свое обязательство активизировать диалог и обмен опытом и поддерживаем составление сборника материалов о противодействии коррупции в странах БРИКС", - говорится в Совместной декларации руководителей стран БРИКС, принятой на саммите.

Лидеры также признали, что "незаконный поток коррупционных доходов препятствует экономическому развитию и подрывает финансовую стабильность", и поддержали "развитие сотрудничества в области возвращения активов". "Мы выступаем за укрепление международного сотрудничества по борьбе с коррупцией, в том числе в рамках профильной рабочей группы стран БРИКС по борьбе с коррупцией, а также по вопросам возвращения активов и поиска лиц, разыскиваемых за коррупционные преступления", - отмечается в документе.

"Мы признаем, что коррупция, в том числе незаконные денежно-финансовые потоки, а также полученные преступным путем богатства, выведенные в иностранные юрисдикции, является глобальным вызовом, который может оказать негативное влияние на рост экономики и устойчивое развитие. Мы будем координировать наши подходы на этом направлении и поощрять твердое глобальное обязательство по предотвращению коррупции на основе Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией и других соответствующих международно-правовых документов", - подчеркнули лидеры.

В декларации также высказывается готовность стран БРИКС использовать возможности, которые предоставляет цифровая экономика, и "бороться с вызовами, которые она создает для глобального роста". "Мы будем действовать на основе таких принципов, как инновации, партнерство, синергия, гибкость, открытая и благоприятная деловая среда, доверие и безопасность, а также защита прав потребителей в целях обеспечения условий для процветания и динамичного развития цифровой экономики, что будет способствовать глобальному экономическому развитию и приносить пользу каждому", - сказано в документе.