Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постпред Японии при ООН: новые санкции против КНДР потребуют поддержки России и Китая

Международная панорама
4 сентября, 17:15 дата обновления: 4 сентября, 17:36 UTC+3

Коро Бэссё отметил, что сначала нужно убедиться в единстве в Совете Безопасности ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Поддержка со стороны России и Китая потребуется для работы над новой резолюцией Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель Японии при всемирной организации Коро Бэссё перед началом заседания Совета Безопасности ООН.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

По его словам, Токио осуждает поведение северокорейских властей, которые в воскресенье провели очередное ядерное испытание, и считает необходимым усилить давление на Пхеньян. Дипломат выразил надежду, что в ходе заседания члены Совбеза признают необходимость принятия новой резолюции, которая ужесточит санкции против КНДР.

"Нужно убедиться, что в Совете есть единство, и с этого нужно начинать работу", - сказал Коро Бэссё. По его словам, Япония уже обсуждала возможность введения новых санкций с американской стороной. "Это прочный союз, но нам, конечно, необходимо [сотрудничать] с Южной Кореей, а также иметь на своей стороне Россию и Китай - двух очень важных соседей [КНДР]", - подчеркнул дипломат.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Китай Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
2
ГСУ СК Москвы опровергло данные о следственных действиях в здании
3
Глава СК Москвы находится на рабочем месте, следственных действий в здании не ведется
4
РУСАДА выявило грубое нарушение антидопинговых правил на соревнованиях в Сочи
5
Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
6
Полиция задержала 17 человек у посольства Мьянмы в Москве
7
У посольства Мьянмы в Москве задержаны 20 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама