Постпред Японии при ООН: новые санкции против КНДР потребуют поддержки России и Китая

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Поддержка со стороны России и Китая потребуется для работы над новой резолюцией Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель Японии при всемирной организации Коро Бэссё перед началом заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, Токио осуждает поведение северокорейских властей, которые в воскресенье провели очередное ядерное испытание, и считает необходимым усилить давление на Пхеньян. Дипломат выразил надежду, что в ходе заседания члены Совбеза признают необходимость принятия новой резолюции, которая ужесточит санкции против КНДР.

"Нужно убедиться, что в Совете есть единство, и с этого нужно начинать работу", - сказал Коро Бэссё. По его словам, Япония уже обсуждала возможность введения новых санкций с американской стороной. "Это прочный союз, но нам, конечно, необходимо [сотрудничать] с Южной Кореей, а также иметь на своей стороне Россию и Китай - двух очень важных соседей [КНДР]", - подчеркнул дипломат.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.