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Постпред Республики Корея при ООН призывал ужесточить санкции против КНДР

Международная панорама
4 сентября, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Дипломат заявил, что испытания КНДР угрожают всему миру и призвал Пхеньян начать денуклеаризацию

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Республика Корея выступает за ужесточение санкций против Пхеньяна и принятие новой резолюции ООН. Об этом заявил постоянный представитель Республики Корея при ООН О Чжун во время заседания Совет Безопасности ООН в понедельник.

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"Совбез должен ответить на эти серьезные провокации [ядерные испытания КНДР] принятием новой резолюции, содержащей более жесткие меры, которые окажутся болезненными для Пхеньяна", - сказал он.

Постпред заявил, что последнее испытание КНДР угрожает "спокойствию и безопасности не только на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, но и во всем мире". "Мы должны немедленно это прекратить, и я призываю всех членов ООН, включая членов сегодняшнего Совета, принять полные меры. Я также призываю Северную Корею прекратить саморазрушение и без промедления принять решение о денуклеаризации", - заключил он.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, что вызвало жесткую реакцию международного сообщества. В тот же день Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

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Персоны
О Чжун
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США КНДР Япония Франция Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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