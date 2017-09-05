Верховный суд Гватемалы разрешил начать расследование в отношении президента

ТАСС, 5 сентября. Верховный суд (ВС) Гватемалы одобрил запрос о начале расследования в отношении президента республики Джимми Моралеса по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании и "в скором времени" направит его в Конгресс. Об этом судебная инстанция сообщила в понедельник в своем Twitter.

"ВС принял к производству ходатайство о предварительном рассмотрении дела, выдвинутое Генеральной прокуратурой и Международной комиссией по борьбе с беззаконием (известная как CICIG), в отношении президента Джимми Моралеса", - говорится в сообщении.

#CSJ admite para su trámite solicitud de antejuicio promovido por MP y CICIG, en contra del presidente Jimmy Morales. — Organismo Judicial (@OJGuatemala) 4 September 2017

Дальнейшую судьбу запроса должен решить Конгресс. Согласно законодательству Гватемалы, глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования. Чтобы его снять, инициативу о начале расследования в отношении президента должны поддержать не менее двух третей депутатов однопалатного парламента.

По мнению стороны обвинения, в 2015 году во время предвыборной кампании перед президентскими выборами, по итогам которых Моралес занял пост главы государства, возглавляемая им партия "Фронт национальной конвергенции" получила 6,7 млн кетсаль (около $900 тыс.) и не отчиталась о них. Моралес отвергает все обвинения в свой адрес.

Генпрокуратура и CICIG 25 августа сообщили, что подали запрос о начале расследования в отношении президента. Спустя два дня Моралес заявил, что объявил главу международной комиссии колумбийца Ивана Веласкеса персоной нон грата и распорядился выдворить его из страны. Конституционный суд Гватемалы отменил указ главы государства.

Предыдущий президент Гватемалы - Отто Перес Молина - в 2015 году был отправлен в отставку и заключен под стражу по обвинению в причастности к масштабной коррупционной схеме. В январе этого года были задержаны сын и брат Моралеса, также подозреваемые в причастности к совершению преступления коррупционного характера.