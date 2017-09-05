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Страны БРИКС выступили за укрепление сотрудничества в вопросах безопасности

Международная панорама
5 сентября, 9:27 UTC+3 СЯМЭНЬ 5, сентября. /ТАСС

Подводя итоги завершившегося саммита объединения, лидер Китая Си Цзиньпин отметил, что в этом году страны БРИКС обменивались мнениями и сумели достичь взаимопонимания по многим вопросам

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СЯМЭНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС высказались за углубление сотрудничества в сферах политики и безопасности. Об этом заявил на встрече с журналистами председатель КНР Си Цзиньпин.

"Углубление сотрудничества в вопросах политики и безопасности и укрепление стратегического взаимного доверия отвечает общим интересам пяти стран и ожиданиям международного сообщества", - сказал глава государства, подводя итоги завершившегося во вторник саммита объединения в Сямэне (восточная провинция Фуцзянь).

Смотрите также
Город Сямэнь (провинция Фуцзянь), где пройдет девятый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС

Саммиты БРИКС. Досье

Си Цзиньпин отметил, что в этом году страны БРИКС обменивались мнениями и сумели достичь взаимопонимания по теме международной повестки, глобального управления, наиболее горячим региональным и международным проблемам, вопросам национальной безопасности и развития.

"Мы успешно [в этом году] вели сотрудничество по таким направлениям, как борьба с терроризмом, интернет-безопасность, защита мира и проблемы Ближнего Востока. Все это повысило влияние стран БРИКС", - сказал председатель КНР, отметив, что страны объединения внесли важный вклад в защиту мира и стабильности во всем мире.

Выступая перед журналистами, председатель КНР объявил, что следующий саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в Южной Африке, которая примет эстафету председательства в БРИКС в 2018 году.

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Темы
БРИКС Саммит БРИКС - 2017
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