Страны БРИКС выступили за укрепление сотрудничества в вопросах безопасности

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СЯМЭНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС высказались за углубление сотрудничества в сферах политики и безопасности. Об этом заявил на встрече с журналистами председатель КНР Си Цзиньпин.
"Углубление сотрудничества в вопросах политики и безопасности и укрепление стратегического взаимного доверия отвечает общим интересам пяти стран и ожиданиям международного сообщества", - сказал глава государства, подводя итоги завершившегося во вторник саммита объединения в Сямэне (восточная провинция Фуцзянь).
Си Цзиньпин отметил, что в этом году страны БРИКС обменивались мнениями и сумели достичь взаимопонимания по теме международной повестки, глобального управления, наиболее горячим региональным и международным проблемам, вопросам национальной безопасности и развития.
"Мы успешно [в этом году] вели сотрудничество по таким направлениям, как борьба с терроризмом, интернет-безопасность, защита мира и проблемы Ближнего Востока. Все это повысило влияние стран БРИКС", - сказал председатель КНР, отметив, что страны объединения внесли важный вклад в защиту мира и стабильности во всем мире.
Выступая перед журналистами, председатель КНР объявил, что следующий саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в Южной Африке, которая примет эстафету председательства в БРИКС в 2018 году.