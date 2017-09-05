ДНР готова обсуждать инициативу о размещении миротворцев в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы обсуждать инициативу президента РФ о размещении в Донбассе миротворцев ООН. Об этом во вторник заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"Народ Донбасса как никто другой заинтересован в том, чтобы начался процесс урегулирования нашего с Киевом конфликта, чтобы перестали гибнуть люди. И ради этой цели мы готовы не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные, - говорится в заявлении, опубликованном Донецким агентством новостей. - Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать. Насколько я понял, речь идет о миротворцах ООН исключительно как об охранниках сотрудников миссии ОБСЕ, которые сами, с одной стороны, боятся, а с другой - не хотят сами вооружаться огнестрельным оружием".

"Мы неоднократно говорили о том, что готовы обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и ее наблюдателей. Посмотрим, как Совбез ООН и ОБСЕ отреагируют на проект резолюции, которую готовится внести в СБ ООН Россия", - добавил Захарченко.

Глава ДНР также обратил внимание на то, что Владимир Путин напомнил о необходимости прежде добиться от Киева выполнения хотя бы той части минских соглашений, которая касается безопасности, то есть прекратить обстрелы и отвести тяжелую технику на положенное расстояние.

"Только после этого можно говорить о миротворцах как охранниках наблюдателей ОБСЕ предметно, - считает Захарченко. - В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на лини разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны".

"Мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны, - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.