Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ДНР готова обсуждать инициативу о размещении миротворцев в Донбассе

Международная панорама
5 сентября, 12:42 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 5, сентября. /ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести в Совбез ООН соответствующую резолюцию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы обсуждать инициативу президента РФ о размещении в Донбассе миротворцев ООН. Об этом во вторник заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"Народ Донбасса как никто другой заинтересован в том, чтобы начался процесс урегулирования нашего с Киевом конфликта, чтобы перестали гибнуть люди. И ради этой цели мы готовы не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные, - говорится в заявлении, опубликованном Донецким агентством новостей. - Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать. Насколько я понял, речь идет о миротворцах ООН исключительно как об охранниках сотрудников миссии ОБСЕ, которые сами, с одной стороны, боятся, а с другой - не хотят сами вооружаться огнестрельным оружием".

"Мы неоднократно говорили о том, что готовы обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и ее наблюдателей. Посмотрим, как Совбез ООН и ОБСЕ отреагируют на проект резолюции, которую готовится внести в СБ ООН Россия", - добавил Захарченко.

Глава ДНР также обратил внимание на то, что Владимир Путин напомнил о необходимости прежде добиться от Киева выполнения хотя бы той части минских соглашений, которая касается безопасности, то есть прекратить обстрелы и отвести тяжелую технику на положенное расстояние.

"Только после этого можно говорить о миротворцах как охранниках наблюдателей ОБСЕ предметно, - считает Захарченко. - В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на лини разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны".

"Мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны, - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит БРИКС - 2017 Кризис на Украине
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Захарченко, Александр Владимирович
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
2
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
ВМФ России "Калибрами" уничтожил в Сирии боевиков из РФ и СНГ
5
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
6
Улюкаев при задержании сообщил, что в сумке с $2 млн находится вино от его друга
7
СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама