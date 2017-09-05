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В Бангладеш из Мьянмы бежали более 120 тыс. человек

Международная панорама
5 сентября, 13:39 UTC+3 ЖЕНЕВА 5, сентября. /ТАСС

Отмечается, что прибывающие "голодны, слабы и больны"

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Беженцы из Мьянмы после пересечения границы Бангладеш

Беженцы из Мьянмы после пересечения границы Бангладеш

© REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 120 тыс. беженцев прибыли в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн. Об этом сообщила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Данья Аслам Хан.

"По оценкам, 123 тыс. беженцев прибыли в Бангладеш со времени вспышки насилия в штате Ракхайн на севере Мьянмы в прошлом месяце, - отметила она. - УВКБ глубоко обеспокоено продолжающимся конфликтом в Мьянме и сообщениями о том, что гражданские лица погибли, пытаясь найти спасение".

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По ее словам, прибывающие в Бангладеш "голодны, слабы и больны, они шли пешком на протяжении дней из своих родных деревень, прячась в джунглях, преодолевая горы и реки". Прибывающие в основном размещаются в лагерях на юго-западе Бангладеш. По оценкам УВКБ, более 30 тыс. беженцев рохинджа, бежавшие из Мьянмы, нашли приют в действующих лагерях Кутупалонг и Найпара, которые испытывают большие трудности, так как туда ежедневно прибывают сотни людей.

Между тем в УВКБ не исключают, что на границе могут находиться жители Мьянмы, которым пока не удалось перейти границу. Их точное число в ООН неизвестно. При этом УВКБ высоко оценивает роль Бангладеш в приеме беженцев, призывая вместе с тем эту страну продолжать предоставление им возможности для безопасного перехода границы.

Ситуация в Ракхайне резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек. Большинство убитых - боевики-рохинджа.

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