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Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют

Международная панорама
4 сентября, 18:55 UTC+3

Число жертв столкновений между мусульманами-рохинджа и буддистским населением Мьянмы превысило 400 человек. ТАСС — о том, что привело к насилию в регионе и как на это реагирует мировое сообщество

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Участники митинга в поддержку народа рохинджа у посольства Мьянмы в Джакарте, Индонезия

© REUTERS/Darren Whiteside

1
Кто такие рохинджа?

Рохинджа — немногочисленная этническая группа, проживающая главным образом на территории Мьянмы и соседнего Бангладеш.

Из 55 миллионов человек, населяющих Мьянму, около 800 тыс. — рохинджа. При этом абсолютное большинство представителей народа рохинджа исповедует ислам суннитского толка. А почти 90% населения Мьянмы — буддисты.

Компактно проживая на территории западного штата Ракхайн (другое название — Аракан), рохинджа считают себя одним из коренных народов Мьянмы.

Однако в Нейпьидо (столице Мьянмы) их считают либо сепаратистами, либо беженцами из Бангладеш.

2
Почему?

Еще в XIX веке, во времена активной британской колонизации региона, Лондон привлекал бенгальцев-мусульман в Аракан в качестве рабочей силы — так мусульманское население региона начало постепенно расти.

Во времена Второй мировой войны, когда Бирму (прежнее название Мьянмы) оккупировала Япония, местные буддисты поддержали силы Оси, а мусульмане-бенгальцы остались верны британской короне. Тогда две стороны учинили массовые взаимные расправы, в ходе которых погибли десятки тысяч человек.

С тех пор отношение Нейпьидо к этническому и религиозному меньшинству Ракхайна оставалось враждебным.

3
Значит, это застарелый конфликт?

Да. Вспышки взаимного насилия были зафиксированы и в 2012 году, и в 2015-м, когда переселение рохинджа из Мьянмы в соседний Бангладеш приобрело массовый характер.

Вооруженные силы и полиция Мьянмы, как утверждают сами рохинджа и правозащитные организации, преследуют этот народ. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Но ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Это спровоцировало новую волну насилия: всего за одну неделю военными были убиты 370 повстанцев-рохинджа. Еще 17 мирных жителей и 15 полицейских и военных убили повстанцы.

А количество беженцев рохинджа за десять дней конфликта возросло до 90 тыс. человек.

4
Как Нейпьидо реагирует на происходящее?

Мьянманские государственные деятели не используют термин "рохинджа", считая представителей этого народа бенгальцами. В то же время местные СМИ активно освещают погромы, учиненные "Араканской армией солидарности рохинджа". Ее боевики поджигали буддистские храмы и оскверняли статуи Будды.

Более того, в Нейпьидо отказали ООН в поставке предметов первой необходимости, воды и медикаментов для пострадавших от столкновений рохинджа.

5
Какова была реакция мирового сообщества?

ООН призывает Нейпьидо к урегулированию конфликта на постоянной основе. А на фоне августовских событий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Бангладеш продолжить многолетнюю практику приема беженцев из Мьянмы

С резким осуждением происходящего в Мьянме выступили также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

В понедельник в чеченской столице более 1,1 млн человек вышли на центральную площадь с плакатами и транспарантами с надписями "Нет геноциду в Мьянме" и "Остановите насилие мусульман в Бирме".

Александр Мосесов

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