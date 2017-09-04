Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют

Кто такие рохинджа?

Рохинджа — немногочисленная этническая группа, проживающая главным образом на территории Мьянмы и соседнего Бангладеш.

Из 55 миллионов человек, населяющих Мьянму, около 800 тыс. — рохинджа. При этом абсолютное большинство представителей народа рохинджа исповедует ислам суннитского толка. А почти 90% населения Мьянмы — буддисты.

Компактно проживая на территории западного штата Ракхайн (другое название — Аракан), рохинджа считают себя одним из коренных народов Мьянмы.

Однако в Нейпьидо (столице Мьянмы) их считают либо сепаратистами, либо беженцами из Бангладеш.