В Бангладеш в лагере беженцев из Мьянмы открылась школа имени Ахмата Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 2 января. /ТАСС/. Школа имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова открылась в одном из самых крупных лагерей для беженцев, расположенном на приграничной с Мьянмой территории Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Мы ни на одну минуту не приостанавливали благотворительную деятельность в лагерях беженцев на приграничной территории Бангладеш с Мьянмой. И вот новое радостное событие. В одном из самых крупных лагерей, где находятся 85 тыс. человек, состоялось открытие школы имени первого президента Чечни, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - приводит пресс-служба слова политика.

Глава региона отметил, что в настоящее время в школе уже приступили к занятиям 348 сирот. При этом он подчеркнул, что количество учеников будет доведено до 1 тыс. обучающихся.

По словам Кадырова, на начальном этапе дети будут учиться читать и писать. "Это исключительно важно, если учитывать, что большинство из них вообще не имело возможности учиться, они также научатся читать священный коран. Я благодарен за финансирование такого благого дела дорогой маме, президенту Регионального общественного фонда имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне и дорогому брату Зияду Сабсаби (представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки - прим. ТАСС), решившему организационные вопросы", - написал политик.

Он также добавил, что всех учащихся обеспечат двухразовым питанием и школьной формой.

По данным ООН, число представителей народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш после вспышки насилия в штате Ракхайн, достигло 650 тыс. человек. Ситуация в штате Ракхайн, где компактно проживают рохинджа, обострилась 25 августа, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. Через три дня министр иностранных дел, государственный советник и фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи выступила с заявлением, в котором назвала боевиков-рохинджа "бенгальскими террористами". После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.