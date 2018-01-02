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В Бангладеш в лагере беженцев из Мьянмы открылась школа имени Ахмата Кадырова

Общество
2 января, 0:39 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 2, января. /ТАСС

В пресс-службе главы Чечни сообщили, что к занятиям уже приступили 348 сирот

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© EPA-EFE/ABIR ABDULLAH, архив

ГРОЗНЫЙ, 2 января. /ТАСС/. Школа имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова открылась в одном из самых крупных лагерей для беженцев, расположенном на приграничной с Мьянмой территории Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Мы ни на одну минуту не приостанавливали благотворительную деятельность в лагерях беженцев на приграничной территории Бангладеш с Мьянмой. И вот новое радостное событие. В одном из самых крупных лагерей, где находятся 85 тыс. человек, состоялось открытие школы имени первого президента Чечни, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - приводит пресс-служба слова политика.

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Глава региона отметил, что в настоящее время в школе уже приступили к занятиям 348 сирот. При этом он подчеркнул, что количество учеников будет доведено до 1 тыс. обучающихся.

По словам Кадырова, на начальном этапе дети будут учиться читать и писать. "Это исключительно важно, если учитывать, что большинство из них вообще не имело возможности учиться, они также научатся читать священный коран. Я благодарен за финансирование такого благого дела дорогой маме, президенту Регионального общественного фонда имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне и дорогому брату Зияду Сабсаби (представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки - прим. ТАСС), решившему организационные вопросы", - написал политик.

Он также добавил, что всех учащихся обеспечат двухразовым питанием и школьной формой.

По данным ООН, число представителей народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш после вспышки насилия в штате Ракхайн, достигло 650 тыс. человек. Ситуация в штате Ракхайн, где компактно проживают рохинджа, обострилась 25 августа, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. Через три дня министр иностранных дел, государственный советник и фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи выступила с заявлением, в котором назвала боевиков-рохинджа "бенгальскими террористами". После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

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Столкновения на западе Мьянмы
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Аун Сан Су Чжи Кадыров, Рамзан Ахматович Кадыров, Ахмат Абдулхамидович
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