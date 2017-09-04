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Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа

Общество
4 сентября, 13:58 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 4, сентября. /ТАСС

Из-за большого потока автомобилей движение на всех прилегающих улицах было блокировано

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© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Митинг в поддержку мусульман народа рохинджа, которых власти Мьянмы отказываются признавать своими гражданами, собрал в Грозном, по данным МВД, более 1,1 млн жителей Чечни и соседних регионов. В акции приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Ингушетии Иса Хамхоев, представители муфтията Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

На центральную площадь Грозного люди вышли с плакатами и транспарантами с надписями "Нет геноциду в Мьянме", "Остановите насилие мусульман в Бирме". Из-за большого потока автомобилей движение на всех прилегающих улицах было блокировано. По итогам акции участники проголосовали за принятие резолюции-обращения к президенту РФ с призывом прекратить кровопролитие в Мьянме.

Завершился митинг коллективной полуденной молитвой в мечети "Сердце Чечни" и на прилагающих территориях.

Представители этнического меньшинства - мусульмане народности рохинджа поживают в штате Ракхайн на территории Мьянмы. Власти республики считают их нелегальными мигрантами из Бангладеша. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 тыс. покинули страну.

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