Движение автотранспорта около посольства Мьянмы в Москве открыто

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта около посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в центре Москвы, где проходит несанкционированный митинг в поддержу народа рохинджа, открыто.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, движение как для автобусов, так и для автомобилей открыто, но на Большую Никитскую с обеих сторон не пускают пешеходов. Собравшиеся пока не расходятся.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка у здания посольства.
По данным источника в органах правопорядка, на акцию собралось порядка 800 человек.