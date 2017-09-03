Движение автотранспорта около посольства Мьянмы в Москве открыто

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта около посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в центре Москвы, где проходит несанкционированный митинг в поддержу народа рохинджа, открыто.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, движение как для автобусов, так и для автомобилей открыто, но на Большую Никитскую с обеих сторон не пускают пешеходов. Собравшиеся пока не расходятся.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка у здания посольства.

По данным источника в органах правопорядка, на акцию собралось порядка 800 человек.