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Движение автотранспорта около посольства Мьянмы в Москве открыто

Москва
3 сентября, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

На Большой Никитской улице проходит несанкционированный митинг в поддержку народа рохинджа

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта около посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в центре Москвы, где проходит несанкционированный митинг в поддержу народа рохинджа, открыто.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, движение как для автобусов, так и для автомобилей открыто, но на Большую Никитскую с обеих сторон не пускают пешеходов. Собравшиеся пока не расходятся.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка у здания посольства.

По данным источника в органах правопорядка, на акцию собралось порядка 800 человек.

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