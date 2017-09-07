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Помощь от фонда Кадырова получат 15 тыс. беженцев в Мьянме

Общество
7 сентября, 18:41 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 7, сентября. /ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что "рохинджи не война нужна, они нуждаются в политической поддержке в установлении мира"

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© REUTERS/Danish Siddiqui

ГРОЗНЫЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова начинает поставки гуманитарной помощи беженцам в Мьянме. В начале октября помощь фонда получат 15 тыс. человек, сообщил в четверг на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня мой представитель Зияд Сабсаби посетил стихийные лагеря в 10 км от границы между Бангладеш и Мьянмой, в этом месте находятся до 160 тыс. человек. Завтра фонд Кадырова начнет поставку продовольствия. В первых числах октября от фонда получат одежду 10 тыс. детей и 5 тыс. взрослых", - сообщил глава Чечни.

"Рохинджи не война нужна, они нуждаются в политической поддержке в установлении мира. Не нужны и дополнительные митинги, миллионный митинг довел до всего мира мнение россиян по данному вопросу. Этого достаточно, мир уже открывает глаза на ситуацию", - написал Кадыров.

Ассаламу алайкум! @fond_kadyrova РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова начал процесс реального оказания помощи беженцам из штата Аракан. С завтрашнего дня они начнут получать продукты питания. Сегодня мой представитель Зияд Сабсаби посетил стихийные лагеря в 10 км от границы между Бангладеш и Мьянмой. Ситуацию он назвал исключительно трагической. В этом месте находятся до 160 тыс человек. Люди практически расположились вдоль дорог и в лесу. Лагеря не имеют администрацию. Все вопросы приходится обсуждать с старейшинами. Обездоленные и измученные люди нуждаются во всём - палатках, одеялах, одежде, лекарствах, продуктах питания. Медлить в этом вопросе нельзя. Сабсаби встретился с фактическим руководством лагерей - старейшинами, побывал в представительстве УВКБ @unitednations ООН. Завтра @fond_kadyrova РОФ начнёт поставку продовольствия. В первых числах октября от фонда получат одежду 10 тыс детей и пять тыс взрослых. Ситуация в Аракане нуждается в немедленной реакции международного сообщества. Первые шаги уже делаются. После митингов в Москве и Грозном к этой проблеме обратили внимание во многих странах мира. На первом этапе важно остановить насилие, далее нужно искать пути окончательного решения проблемы. Пользуясь случаем, ещё раз напоминаю, что всякие разговоры о неких добровольцах, откуда бы их не хотели туда отправить, носят ярко выраженный провокационный характер. Рохинджи не война нужна. Они нуждаются в политической поддержке в установлении мира. Не нужны и дополнительные митинги. Миллионный митинг довёл до всего мира мнение россиян по данному вопросу. Этого достаточно, мир уже открывает глаза на ситуацию. Да смилостивится Аллах над обездоленными! #Кадыров #Россия #Чечня #Мьянма #Бангладеш

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Представители этнического меньшинства - мусульмане народности рохинджа - проживают в штате Ракхайн на территории Мьянмы. Власти страны считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 тыс. покинули страну.

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