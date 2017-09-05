ОБСЕ: миротворческая миссия на Украине должна быть согласована с СБ ООН

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ВЕНА, 5 сентября. /ТАСС/. Председательство Австрии в ОБСЕ, а также секретариат ОБСЕ пока не знакомы с конкретными предложениями о размещении миротворческой миссии ООН на Украине, но считают, что такое решение должно быть согласовано с Советом Безопасности ООН. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в ОБСЕ.
"Как австрийское председательство в ОБСЕ, так и секретариат ОБСЕ не знают о конкретном плане, касающемся миротворческой операции ООН на Украине, несмотря на то, что это предложение было сделано и в прошлом. Такая операция должна быть согласована с Советом Безопасности ООН", - сообщили в ОБСЕ.
Как подчеркнули в австрийском председательстве, "любое решение должно в полной мере уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, как это признано в соответствующих резолюциях ООН".
В то же время председательство Австрии в ОБСЕ отметило, что крайне важно обеспечить безопасность наблюдателей Специальной мониторинговой миссии на Украине, поэтому приветствует любые инициативы по урегулированию украинского кризиса.
"Австрийское председательство и секретариат ОБСЕ приветствуют любые усилия, направленные на обеспечение прочного мира и безопасности на Украине, поддержку этих мер от всех сторон. В этом контексте "нормандский формат" играет центральную роль в урегулировании кризиса на Украине и трехсторонняя контактная группа является основной платформой для переговоров по мирному урегулированию конфликта, - отметили в организации ОБСЕ. - Ситуация в области безопасности на востоке Украины будет значительно улучшена, если стороны выполнят свои обязательства по минским соглашениям. Крайне важно обеспечить безопасность и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины, как это предусмотрено в мандате миссии".
Наблюдатели ОБСЕ с начала года стали регулярно подвергаться опасности в Донбассе. Руководство ОБСЕ неоднократно призывало стороны конфликта на Украине прекратить запугивать наблюдателей и способствовать их безопасности путем разминирования территорий. Однако это не увенчалось успехом и в итоге закончилось в апреле гибелью одного наблюдателя при подрыве автомобиля организации на мине. Даже после этой трагедии заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС, что опасные инциденты с участием наблюдателей и угрозы не сократились, а ситуация с безопасностью была и продолжает быть напряженной и очень сложной.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.
По словам главы российского государства, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины". При этом Путин добавил, что многократно говорил о том, что поддерживает идею вооружения миссии ОБСЕ, но сама ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни соответствующего персонала, ни опыта подобной работы.