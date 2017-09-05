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ЛНР: заявление Украины о миротворцах говорит о нежелании Киева установить мир в Донбассе

Международная панорама
5 сентября, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Ранее Киев отказался обсуждать с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможность размещения в зоне конфликта в Донбассе иностранных миротворцев

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заявление МИД Украины об отказе согласовывать вопрос размещении в Донбассе иностранных миротворцев с представителями провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) свидетельствует о нежелании Киева искать мирные пути разрешения конфликта в регионе. Об этом ТАСС во вторник заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

Так он прокомментировал заявление МИД Украины, в котором отмечалось, что Киев отказывается обсуждать с представителями ЛНР и ДНР возможность размещения в зоне конфликта в Донбассе иностранных миротворцев. Ранее во вторник с предложением по развертыванию на линии соприкосновения в Донбассе международных миротворцев с целью обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выступил президент России Владимир Путин, который поручил российскому дипломатическому ведомству внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

"Заявление МИД Украины, содержащее отказ согласовывать условия размещения миротворческой миссии с представителями [провозглашенных народных] республик, откровенно демонстрирует нежелание Киева достигнуть мира в Донбассе. Заявляя о "миротворческой миссии", [президент Украины Петр] Порошенко, как в 2015-м, так в 2017-м году мечтает о чем-то другом, но не о мирном разрешении конфликта", - сказал Мирошник.

Он отметил, что "под миротворческой миссией Киев видит любой иностранный военный контингент, задачей которого был бы захват территорий республик Донбасса в пользу Киева, что, безусловно, не имеет ничего общего ни с инициативой Владимира Путина, ни с миротворческой миссией в принципе".

"На Украине идет гражданская война, и ее завершение зависит от договоренностей двух сторон - Киева и Донбасса!" - подчеркнул Мирошник.

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