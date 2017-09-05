Украина поручила провести консультации в СБ ООН о вводе миротворцев в Донбасс

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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. МИД Украины принял во внимание заявление президента РФ Владимира Путина о возможности размещения миротворцев ООН в Донбассе. Об этом во вторник говорится в официальном заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
"Считаем, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на Востоке Украины", - говорится в документе. - Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН".
При этом в МИД Украины заявили, что в составе миротворческой миссии в Донбассе не должны присутствовать представили Российской Федерации или провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала страны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН, - говорится в заявлении. - В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение операции по поддержанию мира от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей при поддержке, финансировании и материально-техническом обеспечении со стороны РФ".