Генсек ООН призвал власти Мьянмы дать гражданство мусульманам народности рохинджа

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил во вторник глубокую обеспокоенность ситуацией в штате Ракхайн на западе Мьянмы, призвав власти страны решить проблему правового статуса проживающих там мусульман народности рохинджа. На пресс-конференции в штаб-квартире ООН Гутерриш сообщил, что написал письмо в Совет Безопасности, предложив меры, которые позволят урегулировать кризис в штате Ракхайн.

"Я написал официальное письмо председателю Совета Безопасности, в котором выразил свою обеспокоенность и предложил различные шаги, нацеленные на прекращение насилия и устранение первопричин этого кризиса", - сказал генсек. По его словам, власти Мьянмы должны предпринять "решительные действия, чтобы разорвать порочный круг насилия". "Крайне важно предоставить мусульманам в штате Ракхайн гражданство или по крайней мере временный правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН выразил тревогу по поводу гуманитарной ситуации в регионе, а также осудил нападения мусульманских боевиков на блокпосты армии Мьянмы и операции сил безопасности, от которых, по его словам, страдают мирные граждане. Административный глава всемирной организации также поблагодарил власти соседнего Бангладеш, которые приняли около 125 тыс. беженцев-рохинджа.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания мусульман народности рохинджа (этническое меньшинство), которых власти республики отказываются признавать гражданами страны, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек. Большинство погибших - боевики- рохинджа.