Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН призвал власти Мьянмы дать гражданство мусульманам народности рохинджа

Международная панорама
5 сентября, 20:37 UTC+3 ООН ООН 5, сентября. /ТАСС

Антониу Гутерриш выразил тревогу по поводу гуманитарной ситуации в регионе, а также осудил нападения мусульманских боевиков на блокпосты армии Мьянмы и операции сил безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил во вторник глубокую обеспокоенность ситуацией в штате Ракхайн на западе Мьянмы, призвав власти страны решить проблему правового статуса проживающих там мусульман народности рохинджа. На пресс-конференции в штаб-квартире ООН Гутерриш сообщил, что написал письмо в Совет Безопасности, предложив меры, которые позволят урегулировать кризис в штате Ракхайн.

Смотрите также
Участники митинга в поддержку народа рохинджа у посольства Мьянмы в Джакарте, Индонезия

Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют

"Я написал официальное письмо председателю Совета Безопасности, в котором выразил свою обеспокоенность и предложил различные шаги, нацеленные на прекращение насилия и устранение первопричин этого кризиса", - сказал генсек. По его словам, власти Мьянмы должны предпринять "решительные действия, чтобы разорвать порочный круг насилия". "Крайне важно предоставить мусульманам в штате Ракхайн гражданство или по крайней мере временный правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН выразил тревогу по поводу гуманитарной ситуации в регионе, а также осудил нападения мусульманских боевиков на блокпосты армии Мьянмы и операции сил безопасности, от которых, по его словам, страдают мирные граждане. Административный глава всемирной организации также поблагодарил власти соседнего Бангладеш, которые приняли около 125 тыс. беженцев-рохинджа.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания мусульман народности рохинджа (этническое меньшинство), которых власти республики отказываются признавать гражданами страны, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек. Большинство погибших - боевики- рохинджа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
Мьянма
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЧП в Ивантеевке: 9-классник устроил стрельбу в школе, пострадали учительница и трое детей
2
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
3
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
4
Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем
5
Вино или деньги: продолжение процесса над экс-главой Минэкономразвития
6
Путин поздравил Асада и военных РФ и Сирии с победой в Дейр-эз-Зоре
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама