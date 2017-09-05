Генсек ООН предупредил об ужасающих последствиях конфликта на Корейском полуострове

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ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Военные действия на Корейском полуострове могут привести к ужасающим последствиям, поэтому кризис вокруг ракетно-ядерной программы КНДР должен быть урегулирован политическим путем. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он призвал все заинтересованные стороны стремиться к диалогу и налаживанию контактов для "избежания просчетов и недоразумений". "Воинственная риторика может привести к непредвиденным последствиям. Решение должно быть политическим. Потенциальные последствия военных действий будут слишком ужасающими", - сказал Гутерриш.
Он в очередной раз выразил готовность "поддержать любые усилия", нацеленные на мирное урегулирование ситуации вокруг КНДР и денуклеаризацию Корейского полуострова. Административный глава ООН приветствовал проведение Советом Безопасности 4 сентября экстренного заседания в связи с новым ядерным испытанием Пхеньяна, отметив, что единодушие членов СБ "критически необходимо для реагирования на этот кризис". "Это единодушие создает возможность для дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности, укрепление доверия и предотвращение любой эскалации", - указал генсек.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.