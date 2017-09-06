ЮНИСЕФ: до 80% беженцев из штата Ракхайн - женщины и дети

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ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Женщины и дети составляют до 80% мусульман народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш за последние две недели. Об этом сообщил во вторник Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
"Более 125 тыс. беженцев-рохинджа пересекли границу с Бангладеш с 25 августа, до 80% из них составляют женщины и дети. Многие другие дети, нуждающиеся в поддержке и защите, остаются на севере штата Ракхайн, который охвачен насилием", - говорится в письменном заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лейка.
Он сообщил, что ЮНИСЕФ был вынужден прекратить работу в северных районах штата Ракхайн, но активизирует усилия по оказанию помощи детям рохинджа, прибывающим в Бангладеш. Их обеспечивают чистой водой, продуктами питания и предметами гигиены.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в регионе, призвав власти Мьянмы предоставить гражданство или иной правовой статус представителям рохинджа.