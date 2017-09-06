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Япония и США продолжат оказывать на КНДР осязаемое давление

Международная панорама
6 сентября, 3:51 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, сентября. /ТАСС

Министры обороны двух стран договорились продолжить сотрудничество, направленное на размещение в Японии новых наземных комплексов ПРО Aegis Ashore

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ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра и глава Пентагона Джеймс Мэттис договорились, что Токио и Вашингтон продолжат оказывать на Пхеньян осязаемое давление. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся телефонных переговоров глав оборонных ведомств двух стран. Онодэра и Мэттис также договорились продолжить активное сотрудничество, направленное на размещение в Японии новых наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore, пишет Kyodo.

Международное сообщество жестко отреагировало на проведенное 3 сентября испытания водородного заряда КНДР. Сеул и Вашингтон не исключили возможности военного ответа на действия Пхеньяна.

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