Япония и США продолжат оказывать на КНДР осязаемое давление

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ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра и глава Пентагона Джеймс Мэттис договорились, что Токио и Вашингтон продолжат оказывать на Пхеньян осязаемое давление. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся телефонных переговоров глав оборонных ведомств двух стран. Онодэра и Мэттис также договорились продолжить активное сотрудничество, направленное на размещение в Японии новых наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore, пишет Kyodo.
Международное сообщество жестко отреагировало на проведенное 3 сентября испытания водородного заряда КНДР. Сеул и Вашингтон не исключили возможности военного ответа на действия Пхеньяна.