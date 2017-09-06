Япония и США продолжат оказывать на КНДР осязаемое давление

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра и глава Пентагона Джеймс Мэттис договорились, что Токио и Вашингтон продолжат оказывать на Пхеньян осязаемое давление. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся телефонных переговоров глав оборонных ведомств двух стран. Онодэра и Мэттис также договорились продолжить активное сотрудничество, направленное на размещение в Японии новых наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore, пишет Kyodo.

Международное сообщество жестко отреагировало на проведенное 3 сентября испытания водородного заряда КНДР. Сеул и Вашингтон не исключили возможности военного ответа на действия Пхеньяна.