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Минобороны Японии: предполагаемая мощность ядерного заряда КНДР составила 160 килотонн

Международная панорама
6 сентября, 5:35 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, сентября. /ТАСС

Ранее оборонное ведомство сообщало, что мощность заряда могла составить 120 килотонн

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ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Мощность взорванного заряда во время проведенного 3 сентября в КНДР ядерного испытания предположительно составила около 160 килотонн.

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Об этом в среду заявил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Мы оцениваем, что мощность могла составить примерно 160 килотонн", - подчеркнул он.

Во вторник японское оборонное ведомство отмечало, что мощность заряда могла составить 120 килотонн.

Пхеньян 3 сентября сообщил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты, что вызвало жесткую реакцию со стороны международного сообщества.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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