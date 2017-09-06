Минобороны Японии: предполагаемая мощность ядерного заряда КНДР составила 160 килотонн

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Мощность взорванного заряда во время проведенного 3 сентября в КНДР ядерного испытания предположительно составила около 160 килотонн.

Об этом в среду заявил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Мы оцениваем, что мощность могла составить примерно 160 килотонн", - подчеркнул он.

Во вторник японское оборонное ведомство отмечало, что мощность заряда могла составить 120 килотонн.

Пхеньян 3 сентября сообщил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты, что вызвало жесткую реакцию со стороны международного сообщества.