В Мьянме количество жертв в штате Ракхайн превысило 400 человек

ТАСС, 6 сентября. Количество погибших на территории западного штата Ракхайн в Мьянме, где уже почти две недели наблюдается напряженная ситуация, составило 414 человек. Такие данные в среду распространил комитет по информационной политике правительства республики.

Согласно им, большинство погибших (371) являются боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти Мьянмы считают террористической организацией. Вооруженные силы республики потеряли в столкновениях 15 человек, еще 28 погибших - гражданские лица. Уточняется, что приведенные данные относятся к периоду с 25 августа по 5 сентября.

Согласно заявлению властей, за это время на территории штата Ракхайн зафиксировано 97 вооруженных столкновений. Огнем уничтожены 6,8 тыс. домов в 59 населенных пунктах. Количество перемещенных лиц в результате атак в Ракхайне правительство страны оценивает в размере 26,7 тыс. человек. Их национальная принадлежность не уточняется, однако очевидно, что речь идет только о жителях штата Ракхайн, поскольку представителей народности рохинджа официальный Нейпьидо своими гражданами не считает.

Ранее государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, сообщила о "массовой дезинформации" вокруг событий в республике. По ее словам, мировыми СМИ растиражировано "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".

Ситуация на территории западного штата Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия в соседнем Бангладеш уже приняли более 146 тыс. беженцев рохинджа.