Меркель в Саксонии вновь встретили свистом и оскорблениями

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе предвыборного турне по федеральной земле Саксония снова столкнулась с акциями протеста и оскорблениями. Как сообщило агентство DPA, в среду лидера Христианско-демократического союза свистом встретили в городе Торгау несколько десятков сторонников партии "Альтернатива для Германии" и антиисламского движения PEGIDA.

Участники акции, прошедшей на рыночной площади города, скандировали "Проваливай!", "Предатель народа!", "Отстранить!". Это второе посещение Меркель Саксонии в ходе нынешней предвыборной кампании. В середине августа она уже выступала в саксонском городе Аннаберг-Буххольц. Тогда ее также встретили акциями протеста и оскорблениями.

Во вторник неизвестные бросили в канцлера два помидора на предвыборном митинге в Гейдельберге (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Один из них угодил в левое бедро Меркель, другой - в ведущую встречи. Канцлер отреагировала на инцидент с улыбкой, он не сказался на графике ее предвыборных мероприятий.

Выборы в Бундестаг, по итогам которых будут сформировано правительство и назначен канцлер, пройдут 24 сентября.