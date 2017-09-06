Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Мэй просит крупнейшие компании Великобритании поддержать Brexit

Международная панорама
6 сентября, 19:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, сентября. /ТАСС

В обращении премьер-министра отмечается, что страна "располагает потенциалом, чтобы стать одной из наиболее эффективных экономик в 21 веке"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обратилась к крупнейшим компаниям королевства с просьбой поддержать линию правительства на переговорах по вопросу Brexit. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на текст письма, разосланного в представительства предприятий из главного индекса Лондонской фондовой биржи FTSE 100.

Смотрите также

Что произошло в Великобритании после референдума о Brexit. Досье

В письме, в частности, отмечается, что правительственный законопроект о Brexit "сделает Великобританию готовой к жизни за пределами ЕС". "Мы все разделяем понимание того, что Brexit свершается, - говорится в нем. - Мы считаем, что это благоприятное время для работодателей, чтобы работать с правительством и парламентом над достижением успеха при выходе Великобритании из ЕС и чтобы обеспечить светлое будущее для нашей страны".

В документе также заостряется внимание на том, что Великобритания "располагает потенциалом, чтобы стать одной из наиболее эффективных экономик в 21 веке".

"Об этом и речи не может быть, чтобы мы поставили под ним свои подписи, учитывая текущее состояние хаоса, которое окружает переговоры [по Brexit]", - сказал один из руководителей компании из FTSE 100, отвергнув таким образом инициативу Даунинг-стрит, 10.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лысаков считает актуальным вопрос изменения формата автономеров в РФ
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
4
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
5
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
6
МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны
7
В Доминикане не эвакуируют туристов из-за приближения урагана "Ирма"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама