СМИ: Мэй просит крупнейшие компании Великобритании поддержать Brexit

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ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обратилась к крупнейшим компаниям королевства с просьбой поддержать линию правительства на переговорах по вопросу Brexit. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на текст письма, разосланного в представительства предприятий из главного индекса Лондонской фондовой биржи FTSE 100.
В письме, в частности, отмечается, что правительственный законопроект о Brexit "сделает Великобританию готовой к жизни за пределами ЕС". "Мы все разделяем понимание того, что Brexit свершается, - говорится в нем. - Мы считаем, что это благоприятное время для работодателей, чтобы работать с правительством и парламентом над достижением успеха при выходе Великобритании из ЕС и чтобы обеспечить светлое будущее для нашей страны".
В документе также заостряется внимание на том, что Великобритания "располагает потенциалом, чтобы стать одной из наиболее эффективных экономик в 21 веке".
"Об этом и речи не может быть, чтобы мы поставили под ним свои подписи, учитывая текущее состояние хаоса, которое окружает переговоры [по Brexit]", - сказал один из руководителей компании из FTSE 100, отвергнув таким образом инициативу Даунинг-стрит, 10.