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Reuters: США перебросили в Афганистан еще около 3,5 тыс. военнослужащих

Международная панорама
6 сентября, 22:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

Официального подтверждения такой информации от Пентагона пока не поступало

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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. США дислоцировали в Афганистане дополнительный контингент своих военнослужащих в составе примерно 3,5 тыс. человек. Такие данные распространило в среду агентство Reuters, ссылающееся на неназванных должностных лиц США. Ранее аналогичные сведения обнародовала и газета The Wall Street Journal.

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Сообщается, что в Афганистане в настоящее время размещается от 12 тыс. до 14,5 тыс. американских военнослужащих. В пресс-службе Пентагона пока не откликнулись на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать эти две публикации.

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд начали в закрытом режиме информировать руководство Конгресса США о новой стратегии нормализации обстановки в Афганистане, которую президент Дональд Трамп огласил 21 августа. Эти встречи с законодателями начались во вторник, когда Конгресс вернулся с летних парламентских каникул.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Данфорд, Джозеф
Страны
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