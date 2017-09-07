Британский министр намерен работать со всеми партиями для принятия билля о Brexit

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис намерен работать с депутатами от всех политических партий, чтобы принять правительственный билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства. Об этом министр заявит в четверг, когда депутаты Палаты общин начнут обсуждение билля во втором чтении. Выдержки из заявлений Дэвиса поступили в ТАСС из министерства по вопросам Brexit.

"Я надеюсь, что все в Палате общин понимают чрезвычайно важный характер этого законопроекта: он является базой, на которой мы будем осуществлять законодательную деятельность в ближайшие годы. И я планирую работать со всей Палатой, чтобы принять этот законопроект", - отмечается в заявлении Дэвиса.

"Мы не отвергаем законодательство ЕС, но возьмем на вооружение результаты работы, которая была проделана странами-членами [ЕС] за почти 40 лет нашего членства, и используем эту прочную базу для того, чтобы на ее основании создать наше будущее после того, как мы снова станем хозяевами наших собственных законов", - уверен министр.

Дэвис намерен обратить внимание на то, что превращение европейских законов в британские необходимо, чтобы "гарантировать максимально гладкий выход из состава ЕС, такой выход, которой позволит сохранить стабильность британской правовой системы и обеспечит максимальную определенность бизнесу, потребителям и частным лицам во всей Великобритании".

Голосование по законопроекту намечено на 11 сентября, простым для правительства оно явно не будет. Оппозиционная Лейбористская партия уже предупредила, что ее депутаты не станут поддерживать законопроект, если в него не внесут поправки, блокирующие намерение исполнительной власти узурпировать право на определение формата Brexit. В теории, несмотря на этот демарш, правительство меньшинства премьер- министра Терезы Мэй должно добиться принятия закона, пусть и с небольшим перевесом голосов. Опасность для Мэй грозит в том случае, если вместе с лейбористами против 62-страничного билля выступят парламентарии от правящей Консервативной партии, которые не поддерживают Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах, при этом, согласно графику, Соединенное Королевство должно покинуть ЕС до конца марта 2019 года.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года. В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".