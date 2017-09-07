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Генсек ООН призвал страны активнее пресекать геноцид и преступления против человечности

Международная панорама
7 сентября, 1:38 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Антониу Гутерриш представил Генассамблее ООН доклад, посвященный реализации концепции ответственности по защите, утвержденной на саммите всемирной организации в 2005 году

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ООН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в среду страны активнее пресекать геноцид и преступления против человечности. Выступая на неформальном заседании Генассамблеи, административный глава всемирной организации предупредил, что подобные правонарушения продолжаются и требуют ответа со стороны международного сообщества.

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Как заявил Гутерриш, в настоящее время как никогда необходимо активизировать "усилия по предотвращению геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности". "Эти преступления не уходят в прошлое, гражданские лица, включая женщин и детей, погибают в результате целенаправленных или неизбирательных нападений. В результате этого мы наблюдаем рекордное количество беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал генсек.

Он напомнил, что в бытность верховным комиссаром ООН по делам беженцев отвечал за оказание помощи вынужденным переселенцам. "Теперь, будучи генеральным секретарем, я также обязан реагировать на причины, которые вынуждают их бежать: конфликты и зверские преступления. Мы должны сделать больше, мы должны действовать более эффективно, чтобы обернуть вспять эти негативные тенденции", - отметил Гутерриш.

Административный глава ООН представил Генассамблее новый доклад, посвященный реализации так называемой концепции ответственности по защите, утвержденной на саммите ООН в 2005 году. Участники форума заявили о готовности принять коллективные меры, если власти стран "явно окажутся не в состоянии защитить свое население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности". Уже на стадии обсуждения эта концепция вызвала критику со стороны ряда государств, в том числе России. Они подчеркивали, что возможные интервенции должны носить характер исключения и строго соотноситься с международным правом, прежде всего с Уставом ООН.

Гутерриш в среду принял во внимание тот факт, что концепция ответственности по защите "вызывает некоторый дискомфорт у ряда государств". "Основное беспокойство вызывает то, что этот принцип может использоваться для навязывания международных подходов к решению национальных проблем, что может навредить национальному суверенитету", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что "глубоко уважает" суверенитет государств и считает его основой международного порядка, но призвал страны к конструктивному диалогу по этому вопросу на площадках Генассамблеи, Совета Безопасности и Совета по правам человека. Он отметил, что странам настало время перейти от "обсуждения концепции" к действенным шагам по укреплению защиты людей от массовых преступлений.

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Гутерриш, Антониу
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