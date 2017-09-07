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МИД Малайзии будет добиваться решения проблем рохинджа через ООН

Международная панорама
7 сентября, 4:03 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 7, сентября. /ТАСС

По словам министра иностранных дел страны, ранее в рамках АСЕАН было проведено семь встреч, посвященных ситуации в штате Ракхайн

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СИНГАПУР, 7 сентября. /ТАСС/. Малайзия намерена добиваться решения проблем с проживающим в Мьянме мусульманским нацменьшинством рохинджа через ООН и Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщает в четверг газета The Star со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Анифы Амана.

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Он подчеркнул, что Куала-Лумпур "отказался от обсуждения данного вопроса в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)". По его словам, "было проведено семь встреч, посвященных ситуации в штате Ракхайн, представители Нейпидо обещали разобраться в ситуации, но до сих пор ничего не было сделано". "Больше нет надежды на решение проблемы через АСЕАН", - отметил глава МИД.

"Сейчас Малайзия будет добиваться урегулирования ситуации на других уровнях - ООН и ОИС", - пояснил Анифа Аман.

Внешнеполитическое ведомство страны во вторник сделало представление послу Мьянмы в Куала-Лумпуре "в связи с продолжающимся насилием в штате Ракхайн".

По данным правительства Мьянмы, за последние две недели на западе страны погибли свыше 400 человек, большинство из которых боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", признанное властями Мьянмы террористической организацией. Вооруженные силы республики потеряли в столкновениях 15 человек, еще 28 погибших - гражданские лица. Уточняется, что приведенные данные относятся к периоду с 25 августа по 5 сентября.

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