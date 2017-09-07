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СМИ: в Киеве начались столкновения между владельцами нерастаможенных авто и полицией

Международная панорама
7 сентября, 15:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, сентября. /ТАСС

Представитель президента Украины в парламенте ранее сообщила, что Рада в ближайшие месяцы примет закон, запрещающий въезд в страну автомобилей с иностранной регистрацией

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КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Возле здания Верховной рады в Киеве начались столкновения между полицией и владельцами нерастаможенных автомобилей с европейскими номерами. Об этом сообщает в четверг телеканал "112. Украина".

Ранее в четверг представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Верховная рада в ближайшие три месяца примет закон, запрещающий въезд в страну автомобилей с иностранной регистрацией, несмотря на протесты людей.

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"Буквально несколько минут назад начались столкновения между правоохоанителями и митингующими. Сложно сказать, с чего все началось. Мы увидели со сцены митинга как правоохранители вышли за периметр, который до этого охраняли. И сейчас, как мы видим, что в ход пошли дымовые шашки, люди бьют по металлическим бочкам", - сообщил корреспондент.

На площади звучит гимн Украины, несколько сотен митингующих с флагами объединения "Авто Евро Сила" скандируют "Ганьба" ("Позор"). Здание парламента охраняют около 100 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по словам корреспондента, недовольство толпы также вызвало поведение депутатов, которые "из окон парламента фотографировали митинг".

Акция владельцев нерастаможенных автомобилей с европейскими номерами, которые требуют легализации своих машин, началась 6 сентября. Около 850 автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли движение транспорта в правительственном квартале. Весь центр Киева оказался в пробках. Впоследствии митингующие разблокировали дороги и объявили акцию бессрочной.

Чего требуют протестующие

Одной из целей акции является доступное растаможивание всех автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто) и мораторий на действие экологических норм Евро-5 как условия ввоза и регистрации на Украине подержанных автомобилей. Кроме того, участники акции добиваются прекращения санкций в отношении водителей автомобилей с еврономерами до законодательного урегулирования вопроса и разрешения для нерастаможенных автомобилей находиться на территории страны до одного года. Сейчас этот срок составляет от пяти до 10 дней.

Это уже не первый публичный протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. До этого они уже пикетировали здания Рады и кабинета министров, а также неоднократно перекрывали погранпереходы в Закарпатской и Львовской областях. В январе владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали все основные дороги, ведущие в центр Киева.

Однако представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что уже создана рабочая группа, которая за три месяца должна разработать закон. Он определит стоимость пошлины, штрафные санкции, введет "компромиссный вариант растаможивания этих автомобилей".

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