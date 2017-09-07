Си Цзиньпин в разговоре с Меркель поддержал ужесточение санкций против КНДР

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин разделяют идею ужесточения санкций против КНДР после испытания водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщил в четверг официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя состоявшийся телефонный разговор двух лидеров.

"Оба участника переговоров высказались за ужесточение санкций против Северной Кореи", - отметил он. По его словам, Меркель и Си Цзиньпин заявили, что "одновременно необходимо искать возможность для диалога, чтобы добиться мирного решения [конфликта]".

Зайберт также сообщил, что в разговоре была выражена "обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией вокруг КНДР". "Недавнее атомное испытание представляет значительную угрозу для безопасности всего региона и является серьезным нарушением международного права", - подчеркнул он.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. 3 сентября Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.