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Си Цзиньпин в разговоре с Меркель поддержал ужесточение санкций против КНДР

Международная панорама
7 сентября, 18:25 UTC+3 БЕРЛИН 7, сентября. /ТАСС

Лидеры Китая и Германии также заявили, что одновременно необходимо искать возможность для диалога, чтобы добиться мирного решения конфликта

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БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин разделяют идею ужесточения санкций против КНДР после испытания водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщил в четверг официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя состоявшийся телефонный разговор двух лидеров.

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"Оба участника переговоров высказались за ужесточение санкций против Северной Кореи", - отметил он. По его словам, Меркель и Си Цзиньпин заявили, что "одновременно необходимо искать возможность для диалога, чтобы добиться мирного решения [конфликта]".

Зайберт также сообщил, что в разговоре была выражена "обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией вокруг КНДР". "Недавнее атомное испытание представляет значительную угрозу для безопасности всего региона и является серьезным нарушением международного права", - подчеркнул он.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. 3 сентября Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.

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Персоны
Си Цзиньпин Меркель, Ангела
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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