Трамп: применение военной силы США против КНДР не является неизбежным

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Применение Соединенными Штатами военной силы против КНДР в ответ на угрозу с ее стороны не является неизбежным сценарием.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

"Это не неизбежно, ничто не неизбежно. Нам нужно будет изучить все детали, факты, - сказал он. - Я бы предпочел не идти военным путем, но это то, что может произойти".

"Надеюсь, нам не придется применять силу против Северной Кореи. Однако если это произойдет, это будет очень печальным днем для Северной Кореи", - добавил Трамп.