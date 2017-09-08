Сенат США может ограничить право президента снимать санкции в рамках "закона Магнитского"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Комитет по ассигнованиям Сената Конгресса США в четверг поддержал поправку, согласно которой президент страны должен будет фактически заручиться поддержкой законодателей перед тем, как снять санкции, введенные на основании так называемого "закона имени Магнитского". Об этом сообщается на сайте комитета, автором этой идеи выступил сенатор-демократ Патрик Лихи.

Предложенная им поправка обсуждалась на заседании комитета в рамках рассмотрения законопроекта о финансировании внешнеполитической деятельности США в 2018 финансовом году. Однако вносится она в уже принятый ранее закон об ужесточении санкционного режима, действующего в отношении России, Ирана и КНДР. В этом документе описан весьма широкий набор рестрикций, касающихся, в том числе, энергетического и банковского секторов.

Один из разделов этого закона запрещает главе исполнительной власти единолично снимать с России санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине, воссоединением Крыма с РФ, а также "хакерскими атаками" в период президентских выборов в США 2016 года, бездоказательно приписываемыми Вашингтоном Москве. Для отмены этих ограничений президент должен представить доклад профильным комитетам Конгресса, после чего законодатели обязаны либо одобрить данное решение, либо выступить против.

Лихи в свою очередь предлагает дополнить этот список "законом Магнитского", его название вносится в соответствующий раздел. Комитет эту поправку поддержал, включив ее в текст законопроекта об ассигнованиях Госдепартаменту. Теперь он должен быть рассмотрен всем составом Сената, кроме того, эта же норма должна быть прописана в аналогичном документе от Палаты представителей. Только в этом случае законопроект поступит на подпись президенту.

Ранее Трамп достиг договоренности с демократами и республиканцами о том, что финансирование федерального правительства будет продлено до декабря, за это время Конгресс должен будет завершить работу над пакетом бюджетных законопроектов.

О "законе Магнитского"

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он предусматривает использование односторонних американских санкций в отношении должностных лиц России, виновных, по мнению властей США, в нарушении прав человека на родине. Санкции заключаются в отказе от выдачи американских въездных виз и аресте финансовых активов, находящихся в юрисдикции США.

Прежняя администрация президента Барака Обамы несколько раз расширяла список граждан России, в отношении которых действуют рестрикции в рамках "Закона имени Магнитского". Среди попавших под санкции оказывались в основном бывшие сотрудники силовых ведомств России. В настоящее время список охватывает более 40 человек, включая, к примеру, главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. У списка имеется и секретная часть.