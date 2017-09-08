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Малайзия предоставит временное убежище беженцам из Мьянмы

Международная панорама
8 сентября, 10:19 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 8, сентября. /ТАСС

Отмечается что, по всей вероятности, беженцы будут помещены в специальные иммиграционные центры, где обычно пребывают иностранцы без документов

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СИНГАПУР, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Малайзии предоставят временное убежище беженцам из Мьянмы - представителям этнического меньшинства рохинджа. Об этом сообщил в пятницу агентству Reuters руководитель малайзийского Агентства по обеспечению судоходства Зулкифли Абу Бакар.

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По его словам, первоначально планировалось, что прибывающие морским путем беженцы получат от Малайзии "необходимую помощь для дальнейшего передвижения". "Но по гуманитарным соображениям мы не будем так делать (вынуждать следовать дальше - прим. ТАСС)", - отметил чиновник. Он также пояснил, что, по всей вероятности, беженцы будут помещены в специальные иммиграционные центры, где обычно пребывают иностранцы без документов.

Малайзия не присоединилась к Конвенции о статусе беженцев, поэтому рассматривает их как нелегальных мигрантов. Однако из-за продолжающихся много лет на западе Мьянмы столкновений буддистов и мусульман (представителей этнического меньшинства рохинджа) не менее 100 тыс. беженцев из этой страны находятся в Малайзии.

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