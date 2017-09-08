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Минобороны ФРГ призвало РФ расширить участие наблюдателей на учениях "Запад-2017"

Международная панорама
8 сентября, 13:51 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, сентября. /ТАСС

Как заявил представитель ведомства Йенс Флосдорф, "лучшим решением было бы обеспечить наибольшую транспарентность"

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БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ призывало власти России расширить возможности для наблюдателей в ходе учений "Запад-2017". Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине представитель ведомства Йенс Флосдорф.

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"Мы знаем, что ряд наблюдателей допущены, но речь о том, чтобы у них было больше возможностей следить за тем, что происходит", - сказал он. "Лучшим решением было бы обеспечить наибольшую транспарентность", - добавил Флосдорф.

Комментируя высказанное накануне мнение главы минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о том, что в организованных Россией и Белоруссией учениях принимает участие более 100 тыс. военных, он заявил, что речь идет об оценках экспертов североатлантического альянса. "Эта оценка, которая курсирует в НАТО", - сказал он.

Как сообщалось ранее, совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября нынешнего года на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. - на территории Белоруссии) и около 680 единиц боевой техники. Минобороны Белоруссии направило приглашения для наблюдения за учениями представителям семи государств и ряда международных организаций, в том числе НАТО, ОДКБ, СНГ, ООН, ОБСЕ. Российская сторона также пригласила на заключительный этап учений руководство оборонных ведомств ряда государств.

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