США хотят проголосовать в СБ ООН по новым санкциям против КНДР 11 сентября

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР. Это подтвердила в пятницу постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

"Соединенные Штаты уведомили Совет Безопасности ООН, что собираются созвать встречу для проведения голосования по проекту резолюции, предусматривающему введение дополнительных санкций против Северной Кореи, в понедельник, 11 сентября", - говорится в письменном заявлении Хейли.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на этой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля.

В тексте прописаны и другие меры, в том числе запрет на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР, более жесткие ограничения на наем северокорейских рабочих, часть заработка которых идет на финансирование ракетно-ядерной программы страны. При этом документ допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.

В случае принятия резолюции санкционный режим будет доведен до практически полноценной блокады КНДР, что вызывает у ряда стран, включая Россию, опасения относительно гуманитарных последствий подобных жестких мер.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа над документом ведется, но делать прогнозы о том, как он будет выглядеть, еще рано. Как указал российский министр, наряду с давлением на северокорейский режим также необходимо прилагать усилия в направлении политико-дипломатического урегулирования кризиса.