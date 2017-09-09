ВВС США и Силы самообороны Японии провели учения над Восточно-Китайским морем

Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболистокСпорт 9 сентября, 10:53
Допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной РФ на ЧЕ дали положительные результатыСпорт 9 сентября, 10:42
СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу БастеКультура 9 сентября, 10:37
Минобороны ко Дню танкиста опубликовало ролик о работе экипажа танка Т-90Армия и ОПК 9 сентября, 10:36
Для обеспечения запуска "Союза" на оперативные аэродромы перебазирована авиация ЦВОКосмос 9 сентября, 10:15
Сулейманов: состояние боксера Абдусаламова остается без больших измененийСпорт 9 сентября, 10:12
Готовность стадиона ЧМ-2018 в Волгограде составляет 72-76%Спорт 9 сентября, 10:06
Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в ЮгреПроисшествия 9 сентября, 10:01
"Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак РоссииАрмия и ОПК 9 сентября, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Два истребителя Сил самообороны Японии F-15 и два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1, которые дислоцированы на острове Гуам, провели в субботу совместные учения в районе Восточно-Китайского моря. Об этом сообщило командование японских Сил самообороны.
Отмечается, что учения направлены на укрепление стратегического взаимодействия между военнослужащими двух стран в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР.
Последний раз подобные маневры проходили в конце июля сразу после успешного запуска Пхеньяном баллистической ракеты, которая упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии.
КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.