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ВВС США и Силы самообороны Японии провели учения над Восточно-Китайским морем

Международная панорама
9 сентября, 11:11 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, сентября. /ТАСС

Последний раз подобные маневры проходили в конце июля сразу после успешного запуска Пхеньяном баллистической ракеты

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ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Два истребителя Сил самообороны Японии F-15 и два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1, которые дислоцированы на острове Гуам, провели в субботу совместные учения в районе Восточно-Китайского моря. Об этом сообщило командование японских Сил самообороны.

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Отмечается, что учения направлены на укрепление стратегического взаимодействия между военнослужащими двух стран в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР.

Последний раз подобные маневры проходили в конце июля сразу после успешного запуска Пхеньяном баллистической ракеты, которая упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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