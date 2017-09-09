Малайзия направила гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы

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СИНГАПУР, 9 сентября. /ТАСС/. Малайзия направила гуманитарную помощь беженцам - представителям народности рохинджа, которые были вынуждены покинуть свои дома в Мьянме. Как сообщает издание New Straits Times, военно-транспортный самолет ВВС страны в субботу вылетел в город Читтагонг на юге-востоке Бангладеш, в окрестности которого прибыли многие беженцы.
Гуманитарный груз, в частности, состоит из продовольствия, продуктов личной гигиены, а также средств для очистки воды. Кроме того, в субботу из Куала-Лумпура в Дакку вылетают представители Малайзии, которые будут заниматься распространением помощи среди нуждающихся.
Как отметил в субботу премьер-министр страны Наджиб Разак, "нельзя возлагать заботы о беженцах только на правительство Бангладеш, особенно учитывая растущее число вынужденных переселенцев из Мьянмы". По его словам, "была получена информация, что в эту страну прибыли уже более 350 тысяч беженцев".
Ситуация в штате Ракхайн в Мьянме, где проживают рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю превысило 400 человек.