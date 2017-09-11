Во Львовской области начались военные учения НАТО "Rapid Trident-2017"

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие международные командно-штабные учения "Rapid Trident-2017" стартовали на Яворовском полигоне (Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного) во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины.

"В учениях участвуют более 2,5 тыс. военнослужащих из 14 стран: Украины, США, Канады, Болгарии, Эстонии, Италии, Грузии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Великобритании", - отмечается в сообщении.

Руководитель пресс-службы учений Антон Миронович уточнил, что к учениям будет привлечено несколько десятков единиц бронированной техники, автомобильной техники и два вертолета Ми-8, самолет Ан-26. "Будет достаточно большая делегация из армии США, почти 400 человек, также предполагается, что большие контингенты прибудут из Молдавии, Румынии, Польши и других стран", - отметил спикер учений.

Миронович также отметил, что учения "Rapid Trident-2017", которые продлятся до 23 сентября, никак не связаны с проведением российских учений "Запад-2017". "Эти учения не разрабатывались как противодействие российской агрессии, в том числе и противодействие тем учениям, которые Россия начинает на следующей неделе ["Запад-2017" с 14 по 20 сентября]. Военнослужащие разных стран в первую очередь отрабатывают совместные действия, чтобы в будущем обрести полную взаимную совместимость при выполнении тех или иных задач - миротворческих миссий и стабилизационных", - отметил спикер.

Пресс-служба минобороны сообщила, что в ходе нынешних учений будут отрабатываться современные требования ведения боя, а также впервые будет развернута многоуровневая система управления боевыми подразделениями.

"Учения в этом году пройдут с большим масштабом, чем в предыдущие годы. Совместная подготовка дает нам хорошие шансы на получение критериев и стандартов, существующих в странах НАТО, а нашим партнерам - возможность перенять опыт украинских бойцов, полученный в ходе боевых действий", - сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Скандал с контингентом Молдавии

Еще до начала учений разразился скандал. Президент Молдавии Игорь Додон, упразднив правительственное постановление, категорически запретил своим военнослужащим участвовать в маневрах на украинской территории. Но несмотря на запрет, молдавский контингент в составе 57 военнослужащих прибыл на учения.

Пресс-секретарь главы молдавского государства Ион Чебан на своей странице в Facebook сообщил, что президент распорядился провести проверки в частях Национальной армии Молдавии из-за отправки военных на международные учения "Rapid Trident-2017" на Украине. "По итогам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством Молдавии, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях", - отметил Чебан, добавив, что участие военных Молдавии в учениях на территории Украины нарушает конституцию и другие молдавские законы.

Практически в эти же дни (с 14 по 20 сентября) пройдут стратегические учения "Запад-2017" одновременно на нескольких полигонах России и Белоруссии. Анонсируя маневры, министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал их "главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских вооруженных сил в 2017 году". Президент Петр Порошенко считает эти учения угрозой для Украины.