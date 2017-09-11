МАГАТЭ сообщило о возможном обогащении радиоактивных материалов в КНДР

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ТАСС, 11 сентября. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) зафиксировали активность в городе КНДР Йонбёне, которая указывает на возможные попытки обогащения радиоактивных материалов. Об этом говорится в послании генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано Совету управляющих этой организации, опубликованном в понедельник на ее сайте.
"В Ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне были признаки, позволяющие предположить, что был запущен реактор. А на заводе по производству стержней ядерного топлива была зафиксирована активность, присущая использованию расположенному там, согласно имеющимся данным, центру по обогащению [радиоактивных материалов]", - отмечает Амано. Он подчеркнул, что продолжение и дальнейшее расширение ядерной программы КНДР вызывает серьезное беспокойство.
В июле и августе этого года КНДР несколько раз проводила ракетные пуски, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна, в частности, осудил Китай, а Южная Корея и США не исключили возможность военного ответа.
В середине июля этого года Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне опубликовал доклад, в котором допускается, что КНДР с сентября 2016 года, вероятно, продолжает переработку отработавшего ядерного топлива с ядерного реактора в Йонбёне для получения плутония. В докладе также отмечается увеличение тепловой активности на установке по обогащению урана в Йонбёне.