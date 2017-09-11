В Бразилии полиция провела обыски в домах предпринимателей, давших показания против Темера

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ТАСС, 11 сентября. Федеральная полиция Бразилии провела обыски в городе Сан-Паулу в домах предпринимателей Жоэсли Батисты и Рикарду Сауда, которые ранее дали показания против президента страны Мишела Темера. Как сообщило в понедельник агентство EFE, речь идет об одном из владельцев крупнейшей мясоперерабатывающей компании JBS и ее топ-менеджере.
Представители полиции не уточнили, с какой целью проводились обыски в домах Батисты и Сауды. Ранее судья Эдсон Факин вынес решение об их аресте после запроса генпрокурора Родригу Жано. Получив информацию о решении Федерального верховного суда, подозреваемые добровольно явились в одно из отделений полиции в Сан-Паулу, чтобы сдаться властям.
Одновременно с обысками в домах Батисты и Сауды полиция провела в Рио-де-Жанейро досмотр резиденции, принадлежащей бывшему федеральному прокурору Марсело Миллеру. По предварительным данным, полицейские искали документы, которые могут свидетельствовать о связях Миллера с предпринимателями компании JBS.
Ранее генпрокурор Жано объявил, что сделка со следствием, ставшая основанием для обвинений в адрес Темера, может быть аннулирована. По его словам, в деле владельцев JBS появились новые обстоятельства. В частности, Жано сообщил, что Батиста и Сауд, которые дали показания против главы государства, скрыли от правоохранительных органов часть информации о совершенных преступлениях. Это является серьезным нарушением достигнутого с прокуратурой соглашения и может привести к возобновлению уголовного процесса против бизнесменов.