В Бразилии полиция провела обыски в домах предпринимателей, давших показания против Темера

ТАСС, 11 сентября. Федеральная полиция Бразилии провела обыски в городе Сан-Паулу в домах предпринимателей Жоэсли Батисты и Рикарду Сауда, которые ранее дали показания против президента страны Мишела Темера. Как сообщило в понедельник агентство EFE, речь идет об одном из владельцев крупнейшей мясоперерабатывающей компании JBS и ее топ-менеджере.

Представители полиции не уточнили, с какой целью проводились обыски в домах Батисты и Сауды. Ранее судья Эдсон Факин вынес решение об их аресте после запроса генпрокурора Родригу Жано. Получив информацию о решении Федерального верховного суда, подозреваемые добровольно явились в одно из отделений полиции в Сан-Паулу, чтобы сдаться властям.

Одновременно с обысками в домах Батисты и Сауды полиция провела в Рио-де-Жанейро досмотр резиденции, принадлежащей бывшему федеральному прокурору Марсело Миллеру. По предварительным данным, полицейские искали документы, которые могут свидетельствовать о связях Миллера с предпринимателями компании JBS.

Ранее генпрокурор Жано объявил, что сделка со следствием, ставшая основанием для обвинений в адрес Темера, может быть аннулирована. По его словам, в деле владельцев JBS появились новые обстоятельства. В частности, Жано сообщил, что Батиста и Сауд, которые дали показания против главы государства, скрыли от правоохранительных органов часть информации о совершенных преступлениях. Это является серьезным нарушением достигнутого с прокуратурой соглашения и может привести к возобновлению уголовного процесса против бизнесменов.