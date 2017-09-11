Верховный суд США временно снял ограничения на иммиграционный указ Трампа

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Верховный суд США в понедельник приостановил действие ограничений, которые ввел суд в городе Гонолулу (штат Гавайи), на исполнение иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном заявлении суда.

"Суд приостановил действие пункта постановления Апелляционного суда девятого округа США в Сиэтле (штат Вашингтон), согласно которому правительству запрещается отказывать в приеме беженцам, которые обладают официальными гарантиями от занимающихся вопросом переселения ведомств или находящихся в списках американской программы по приему беженцев", - написал судья Энтони Кеннеди.

Апелляционный суд Сиэтла 8 сентября оставил в силе ограничения, которые ввел суд в городе Гонолулу.

Речь идет о деле, которое касалось критериев выдачи американских виз беженцам, а также гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Согласно временному постановлению Верховного суда, упомянутые лица должны доказать, что у них есть близкие родственники в США, или что они поддерживают деловые связи с этой страной.

Пару часов назад министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с просьбой снять ограничения на исполнение иммиграционного указа президента, касающиеся временного предоставления убежища беженцам.

Постановление Верховного суда

В июне Верховный суд вынес постановление, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа об отказе в выдаче виз гражданам шести мусульманских государств. Инстанция постановила, что запрет на въезд распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.

Ранее президент обратился к Верховному суду с просьбой изучить иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа. Как ожидается, Верховный суд завершит рассмотрение дела не ранее октября.

Федеральные суды прежде уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По документу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле, а после внесения изменений (из списка был исключен Ирак) указ блокировал федеральный суд в Гонолулу.