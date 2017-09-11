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Гуманитарные операции в штате Ракхайн затруднены, 170 тыс. не получают помощь

Международная панорама
11 сентября, 22:58 UTC+3 ООН ООН 11, сентября. /ТАСС

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также сообщил, что 15 тыс. человек не получают первичной медицинской помощи

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ООН, 11 сентября. /ТАСС/. Гуманитарные операции в штате Ракхайн в Мьянме приостановлены или серьезно затруднены, в результате чего без продовольственной помощи остались 170 тысяч человек. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Гуманитарная деятельность в Ракхайне была либо приостановлена, либо осуществляется с серьезными перебоями, в результате чего 170 тысяч человек не получают продукты питания, которые обычно получают, а 15 тысяч человек не получают первичной медицинской помощи", - сказал он.

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По его словам, с 25 августа из Ракхайна в соседний Бангладеш бежали свыше 310 тысяч человек, и "нет никаких свидетельств того, что темпы прибытия [беженцев] снизятся". Он обратил внимание на данные властей Мьянмы, согласно которым в сторону границы с Бангладеш направились еще 3,5 тыс. мусульман народности рохинджа, которые укрывались от насилия в лагерях беженцев в районе города Ратхедонг. Как заявил Дюжаррик, охватившие штат Ракхайн столкновения угрожают безопасности каждого его жителя.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) в понедельник сообщили, что в срочном порядке ищут варианты для размещения беженцев в Бангладеш. Агентства всемирной организации подготовили план оказания помощи нуждающимся, на осуществление которого понадобится 77 млн долларов.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений уже превысило 400 человек. Большинство убитых - представители рохинджа.

По оценке ООН, рохинджа на сегодняшний день является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Власти Мьянмы не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие рохинджа поколениями живут на территории страны. На данный момент боевики объявили о прекращении огня на месяц, начиная с 10 сентября. Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что насилие в отношении рохинджа в штате Ракхайн подпадает под определение этнической чистки.

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