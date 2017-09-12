Британские депутаты приняли во втором чтении билль об отмене европейского законодательства

ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские депутаты приняли в ночь на вторник во втором чтении билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства, дав таким образом зеленый свет на его дальнейшее рассмотрение.

За внесенный правительством законопроект, который должен будет превратить законы ЕС во внутрибританские после того, как страна выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, проголосовали 326 членов Палаты общин. Против него высказались 290 членов нижней палаты. Трансляция голосования велась в прямом эфире на сайте британского парламента.

Результаты голосования стали первым серьезным законодательным тестом в рамках процесса Brexit для правительства меньшинства премьер-министра Терезы Мэй. После того как руководимая ею партия на июньских выборах потеряла большинство в Палате общин, тори пришлось пойти на сделку с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, чтобы рассчитывать на их поддержку во время голосования по важным законопроектам.

Теперь проект закона, который призван стать одним из самых конституционно значимых актов законодательства в британской истории, перейдет на рассмотрение комитетов Палаты общин. Этот процесс должен занять не менее недели. Как пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе нижней палаты, вряд ли билль преодолеет эту стадию, оставшись в первозданном виде, да и к тому же внимание со стороны депутатов к нему будет повышенным. "Очень маловероятно, что в него не будут внесены поправки", - сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что если обычно рассмотрение билля на этой стадии предусматривает, что его изучает небольшая группа депутатов, около 20 человек, то в случае с этим законопроектом возможность высказаться будет у любого из 650 членов Палаты общин. "Билли, имеющие конституционную значимость, всегда рассматриваются по подобной схеме", - сообщили в нижней палате парламента.

Дата начала рассмотрения законопроекта в комитетах пока неизвестна, но, как ожидается, это произойдет лишь в октябре. По завершении этого этапа билль поступит депутатам для рассмотрения в заключительном, третьем, чтении, после чего, будучи принятым, перейдет для обсуждения в верхнюю палату, Палату лордов, где 62-страничному документу предстоит пройти через аналогичную процедуру с тремя чтениями. Статус закона билль примет лишь после того, как обе палаты согласуют текст, после чего королева Великобритании Елизавета II одобрит его, выдав так называемую королевскую санкцию.