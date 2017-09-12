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Британские депутаты приняли во втором чтении билль об отмене европейского законодательства

Международная панорама
12 сентября, 2:36 дата обновления: 12 сентября, 2:50 UTC+3

Законопроект должен будет превратить законы ЕС во внутрибританские после того, как страна выйдет из Евросоюза

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© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские депутаты приняли в ночь на вторник во втором чтении билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства, дав таким образом зеленый свет на его дальнейшее рассмотрение.

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За внесенный правительством законопроект, который должен будет превратить законы ЕС во внутрибританские после того, как страна выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, проголосовали 326 членов Палаты общин. Против него высказались 290 членов нижней палаты. Трансляция голосования велась в прямом эфире на сайте британского парламента.

Результаты голосования стали первым серьезным законодательным тестом в рамках процесса Brexit для правительства меньшинства премьер-министра Терезы Мэй. После того как руководимая ею партия на июньских выборах потеряла большинство в Палате общин, тори пришлось пойти на сделку с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, чтобы рассчитывать на их поддержку во время голосования по важным законопроектам.

Теперь проект закона, который призван стать одним из самых конституционно значимых актов законодательства в британской истории, перейдет на рассмотрение комитетов Палаты общин. Этот процесс должен занять не менее недели. Как пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе нижней палаты, вряд ли билль преодолеет эту стадию, оставшись в первозданном виде, да и к тому же внимание со стороны депутатов к нему будет повышенным. "Очень маловероятно, что в него не будут внесены поправки", - сообщила собеседница агентства.

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В пресс-службе добавили, что если обычно рассмотрение билля на этой стадии предусматривает, что его изучает небольшая группа депутатов, около 20 человек, то в случае с этим законопроектом возможность высказаться будет у любого из 650 членов Палаты общин. "Билли, имеющие конституционную значимость, всегда рассматриваются по подобной схеме", - сообщили в нижней палате парламента.

Дата начала рассмотрения законопроекта в комитетах пока неизвестна, но, как ожидается, это произойдет лишь в октябре. По завершении этого этапа билль поступит депутатам для рассмотрения в заключительном, третьем, чтении, после чего, будучи принятым, перейдет для обсуждения в верхнюю палату, Палату лордов, где 62-страничному документу предстоит пройти через аналогичную процедуру с тремя чтениями. Статус закона билль примет лишь после того, как обе палаты согласуют текст, после чего королева Великобритании Елизавета II одобрит его, выдав так называемую королевскую санкцию.

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Мэй, Тереза Елизавета II
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