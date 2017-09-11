Во избежание хаоса: что нужно знать о британском билле об отмене законов ЕС

Что это за законопроект?

Речь идет о 62-страничном законопроекте под названием "Билль о выходе из Европейского союза". Он предусматривает отмену общеевропейского законодательства в рамках процесса выхода из ЕС.

Билль был опубликован 13 июля, а 11 сентября ожидается его рассмотрение во втором чтении Палатой общин.

"Билль о выходе из Европейского союза" — один из самых конституционно значимых актов законодательства в британской истории.

Он предусматривает отмену закона о Европейских сообществах 1972 года, который распространил действие европейского законодательства на территории королевства.