Во избежание хаоса: что нужно знать о британском билле об отмене законов ЕС

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Во избежание хаоса: что нужно знать о британском билле об отмене законов ЕСМеждународная панорама 11 сентября, 17:00
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В понедельник вечером члены британского парламента проголосуют по законопроекту об отмене действия европейских законов на территории королевства. Что это за билль, почему он так важен и кто выступает против него, — в материале ТАСС.
Речь идет о 62-страничном законопроекте под названием "Билль о выходе из Европейского союза". Он предусматривает отмену общеевропейского законодательства в рамках процесса выхода из ЕС.
Билль был опубликован 13 июля, а 11 сентября ожидается его рассмотрение во втором чтении Палатой общин.
"Билль о выходе из Европейского союза" — один из самых конституционно значимых актов законодательства в британской истории.
Он предусматривает отмену закона о Европейских сообществах 1972 года, который распространил действие европейского законодательства на территории королевства.
Согласно биллю, европейские законы (около 20 тыс.) автоматически станут британскими. В то же время примату европейского законодательства над британским наступит конец.
Однако европейские законы никуда не денутся, несмотря на отмену юрисдикции.
Если страна выйдет из ЕС в марте 2019 года, как это запланировано, а билль об отмене не вступит в силу, это приведет к юридическому хаосу. Новые европейские нормы технически продолжат применяться при отсутствии замены европейским судам и регулирующим органам.
Об опасности такого сценария предупредил министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Дэвид Дэвис.
Юридические и физические лица "нуждаются в подтверждении того, что никаких неожиданных изменений в нашем законодательстве" после Brexit не будет, сказал Дэвис.
Для этого нужно сначала одобрение Палаты общин, затем — "добро" из Палаты лордов. Только после этого законопроект пойдет на подпись королеве Елизавете II.
В подписи королевы никто не сомневается — последний раз в британской истории монарх отвергал законопроект в 1708 году.
Однако не все парламентарии готовы проголосовать "за".
Против билля будет голосовать Лейбористская партия, имеющая 262 места в Палате общин из 650.
Кроме того, в правящей Консервативной партии (316 мест) ряд депутатов также не согласны с его положениями и будут голосовать против.
Александр Мосесов