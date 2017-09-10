Британский министр прогнозирует хаос в случае провала в парламенте билля о Brexit

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Великобритания столкнется с хаосом и неопределенностью, если депутаты Палаты общин 11 сентября не поддержат законопроект (билль) о Brexit, который предусматривает отмену общеевропейского законодательства в рамках процесса о выходе из ЕС. Об этом в своей статье, опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Telegraph, написал министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Дэвид Дэвис.

"Любая попытка заблокировать билль без предложения какой-либо жизнеспособной альтернативы просто подорвет демократический процесс", - считает министр. "Конечно, не все европейские законы будут безупречно работать, когда они будут преобразованы в британское законодательство. Некоторые из них будут неуместны во внутригосударственном праве, поэтому перенос их без внесения поправок был бы непрактичным и бессмысленным", - добавил он.

Дэвис подчеркнул, что вне зависимости от того, как будут голосовать 11 сентября депутаты, необходимо помнить, что "решение о выходе из ЕС было принято народом в июне прошлого года". Он также заметил, что предстоящее голосование не касается "условий выхода, которые будут согласованы в процессе переговоров с ЕС".

Британский парламент 7 сентября приступил к рассмотрению во втором чтении билля о Brexit. По окончании дебатов парламентарии проголосуют по данному законопроекту 11 сентября. Лейбористская партия заявила, что будет голосовать против билля, который в итоге может быть не принят, поскольку внутри правящей Консервативной партии ряд депутатов также не согласны с его положениями.

Законопроект "Билль о выходе из Европейского союза" является основной законодательной инициативой, определяющей курс правительства в рамках реализации Brexit. Чтобы обрести статус закона, он должен быть принят обеими палатами британского парламента.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.