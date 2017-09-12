СМИ: конституционный суд приостановил действие каталонского закона о выходе из Испании

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МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании приостановил действие закона, регулирующего выход Каталонии из состава пиренейского королевства. Об этом сообщила во вторник газета La Vanguardia.
По ее информации, КС принял к рассмотрению иск правительства Испании против данного закона, что автоматически привело к приостановке его действия вплоть до окончания разбирательства в суде.
Документ, который насчитывает 89 статей, был разработан для обеспечения соблюдения законности в период между плебисцитом, намеченным на 1 октября, и утверждением "каталонской конституции". В нем также предусмотрено, что "каталонское гражданство не требует отказа от испанского подданства". Закон регулирует и такой аспект, как юридическая система гипотетической независимой республики. Он является переходным, пока парламент не создаст новую правовую базу.
Ранее правительство Испании уже обжаловало закон о референдуме о самоопределении. В нем говорится, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.
Власти Испании заявили, что не позволят провести референдум, посягающий на единство и целостность королевства.