Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: конституционный суд приостановил действие каталонского закона о выходе из Испании

Международная панорама
12 сентября, 14:58 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 12, сентября. /ТАСС

По данным газеты La Vanguardia, КС принял к рассмотрению иск правительства Испании против закона, что автоматически привело к приостановке его действия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании приостановил действие закона, регулирующего выход Каталонии из состава пиренейского королевства. Об этом сообщила во вторник газета La Vanguardia.

Смотрите также

Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?

По ее информации, КС принял к рассмотрению иск правительства Испании против данного закона, что автоматически привело к приостановке его действия вплоть до окончания разбирательства в суде.

Документ, который насчитывает 89 статей, был разработан для обеспечения соблюдения законности в период между плебисцитом, намеченным на 1 октября, и утверждением "каталонской конституции". В нем также предусмотрено, что "каталонское гражданство не требует отказа от испанского подданства". Закон регулирует и такой аспект, как юридическая система гипотетической независимой республики. Он является переходным, пока парламент не создаст новую правовую базу.

Ранее правительство Испании уже обжаловало закон о референдуме о самоопределении. В нем говорится, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.

Власти Испании заявили, что не позволят провести референдум, посягающий на единство и целостность королевства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
2
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
3
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
4
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте
5
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудит
6
Власти Подмосковья выделят деньги на борьбу с борщевиком в 2018 году
7
Около 100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Санкт-Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама