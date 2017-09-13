Генсек ООН поддержал проведение переговоров по Венесуэле в Доминиканской Республике

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ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал инициативу Доминиканской Республики по организации переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией и призвал политиков южноамериканской страны воспользоваться этой возможностью для урегулирования разногласий. В письменном заявлении административный глава ООН подчеркнул, что кризис в Венесуэле "требует политического решения на основе диалога и компромисса".
"Генеральный секретарь полностью поддерживает инициативу правительства Доминиканской Республики <...> о приглашении властей Венесуэлы и оппозиции для начала политических переговоров", - говорится в коммюнике. Гутерриш призвал венесуэльских политиков "воспользоваться этой возможностью, чтобы продемонстрировать приверженность преодолению стоящих на пути страны испытаний мирным путем".
Новый раунд переговоров между представителями Каракаса и оппозицией начнется в среду в Доминиканской Республике при посредничестве президента островного государства Данило Медины и бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, сообщил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. "Это хорошие новости, которые, я надеюсь, быстро приведут к конкретным результатам", - сказал он. При этом французский министр пригрозил Венесуэле санкциями со стороны Евросоюза в случае провала переговоров.
С начала апреля в Венесуэле прошло несколько тысяч уличных выступлений против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.