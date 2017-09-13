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Задабривая Трампа: обвиняемый в коррупции премьер Малайзии пообещал США миллиарды

Международная панорама
13 сентября, 17:40 UTC+3

Американский президент принял в Белом доме премьер-министра Малайзии, против которого минюст США ведет расследование по делу о хищении бюджетных средств

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Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком

© REUTERS/Kevin Lamarque

"Это расследование не имеет отношения к политике и уж точно не связано с тем, что будет обсуждаться", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос журналистов о расследовании, проводимом Министерством юстиции США в отношении премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Сандерс была права: Трамп и Разак обсуждали борьбу с терроризмом, ракетно-ядерную программу КНДР, торгово-экономические отношения, но никак не расследование по делу о хищении малайзийским премьером и его соратниками $4,5 млрд с использованием американских фирм.

Обмен любезностями и отель Трампа

Встреча глав двух государств прошла в исключительно дружественной обстановке. Президент хвалил премьер-министра, а премьер — президента. Как лично, так и на просторах соцсетей.

Так, например, Трамп пишет в Twitter: "Для меня было большой честью приветствовать премьер-министра Малайзии Наджиба Абдула Разака и его уважаемую делегацию в Белом доме сегодня!".

А Разак ему отвечает: "Спасибо президенту Дональду Трампу за теплый прием и гостеприимство, оказанные мне и членам моей делегации."

Немудрено, что Разак оценил гостеприимство. Ведь разместился он, вместе со своей свитой, в фешенебельном Trump International Hotel, расположенном в 10 минутах ходьбы от Белого дома. При этом отель, в котором лучший номер предлагается почти за $20 тыс. в сутки, а коктейль может стоить $100, до сих пор принадлежит президенту США. По мнению ряда американских юристов, это противоречит американскому законодательству.

Вот что говорится в девятом разделе первой статьи Конституции США: "ни одно лицо, которое занимает приносящую доход или почетную должность, учрежденную Соединенными Штатами, не может без согласия Конгресса принять какой-либо подарок, содержание либо титул, какими бы они ни были, от какого-либо короля, князя или иностранного государства".

Прибыль Trump International Hotel от размещения делегации юристы трактуют как "подарок от иностранного государства". Впрочем, в Белом доме пояснили, что Разак сам выбрал, где ему разместиться. А президент тут не при чем.

Картина Пикассо и бриллиантовое ожерелье

В 2009 году премьер-министр Малайзии основал государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad. За это время, как утверждает Министерство юстиции США, высшими должностными лицами Малайзии было похищено в общей сложности $4,5 млрд, из которых $731 млн оказался на банковских счетах самого премьер-министра.

На этих основаниях в июне министерство заявило о готовности арестовать имущество премьера в США на сумму в $540 млн. В этот список входит и бриллиантовое ожерелье жены Разака стоимостью в $27,3 млн, и права на две голливудские комедии, и даже картина Пабло Пикассо, подаренная лауреату премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо.

Но Трамп и Разак решили эту тему в Белом доме не поднимать.

КНДР и антитеррор

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На фоне испытания в КНДР водородной бомбы малайзийский премьер уверил Трампа, что его страна не будет иметь "никакого бизнеса" с Пхеньяном. Трамп, призывающий все страны мира к тотальной блокаде КНДР, позитивно воспринял обещание Разака.

При этом отношения Куала-Лумпур и Пхеньяна находятся и так не в лучшем состоянии после того, как в аэропорту малайзийской столицы был убит брат лидера КНДР — Ким Чен Нам.

Обсудили главы государств и борьбу с исламским экстремизмом и террористическими ячейками в Юго-Восточной Азии. Американский президент отметил "очень, очень сильную" позицию Разака по терроризму в Малайзии и отметил "огромную важность" этого факта для Вашингтона.

"Боинги" и фондовые рынки

Еще больший энтузиазм Трампа вызвали заявления Разака по торгово-экономическим вопросам.

Во-первых, Разак объявил, что Малайзия увеличит количество приобретаемых самолетов Boeing 737 MAX 10 до 25 и еще 8 самолетов 787 Dreamliner.

"И существует сильная вероятность, что мы добавим еще 25 737 MAX 10 В ближайшем будущем. Таким образом, стоимость пятилетнего соглашения превысит $10 млрд, — отметил премьер. — Мы также попытаемся убедить [малайзийскую авиакомпанию] AirAsia X купить двигатели General Electric".

Во-вторых, он пообещал, что крупнейший пенсионный фонд страны Employees Provident Fund вложит в американские инфраструктурные проекты от трех до четырех миллиардов долларов. А фонд Khazanah вложит дополнительные средства в американскую IT-сферу.

В Human Rights Watch встречей Трампа и Разака остались явно недовольны.

"Это странная встреча. Ясно, что президент Трамп неоднократно показывал, что он готов принимать авторитарных лидеров. Но эта встреча, в некотором отношении, знаменует собой новый минимум. Наджиб был вовлечен в полномасштабную борьбу с журналистами, гражданским обществом и даже карикатуристами," - заявил представитель HRW Джон Сифтон.

Очевидно, в своей оценке Сифтон не принимал во внимание ту многомиллиардную выгоду, которую извлек Вашингтон из встречи с премьер-министром Разаком. Как и управляющий Trump International Hotel в Вашингтоне, который наверняка остался доволен визитом столь дорогого гостя.

Александр Мосесов

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Наджиб Разак Трамп, Дональд
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