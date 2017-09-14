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Вице-премьер Турции: судебная система США находится под влиянием FETO

Международная панорама
14 сентября, 11:10 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 14, сентября. /ТАСС

В частности, Бекир Боздаг заявил, что дело в отношении турецкого бизнесмена Резы Зарраба имеет политические мотивы

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Вице-премьер Турции Бекир Боздаг

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг

© EPA/RAHAT DAR

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Судебная система США находится под влиянием организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов"), которая стоит за попыткой госпереворота в Турции в июле 2016 года. Об этом заявил в четверг вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

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"Американская судебная система находится под влиянием FETO. Дело [ирано-турецкого предпринимателя Резы] Зарраба имеет политические мотивы. Если в вашей стране соблюдаются законы, то у вас должны быть доказательства его вины", - подчеркнул он.

Власти США арестовали Зарраба в Майами (штат Флорида) в марте 2016 года по обвинению в организации незаконных схем по переводу денежных средств иранскому правительству в обход санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана.

В начале сентября министерство юстиции США также заочно предъявило обвинение экс-министру экономики Турции Заферу Чаглаяну, бывшему руководителю турецкого госбанка Turkish Bank-1 Сулейману Аслану и еще их двум сообщникам "в сговоре для использования финансовой системы США в целях осуществления операций на миллионы долларов в пользу правительства Ирана и других иранских структур, что запрещено санкциями США".

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Президент Тайип Эрдоган назвал обвинения в отношении Чаглаяна "политическом шагом США против Турции".

Нарушения санкций США имели место в период с 2010 по 2015 год, говорится в документе минюста. Обвиняемые были связаны с целой сетью компаний, базирующихся в Турции, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Они прибегали и к услугам американских банков, сотрудники которых не были осведомлены о том, что средства направляются властям в Тегеране. Максимальное наказание по таким делам - тюремное заключение на срок до 30 лет.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах Эрдоган, Реджеп Тайип
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
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