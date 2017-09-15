Япония заявила "жесткий" протест КНДР в связи с запуском ракеты

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ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Японское правительство заявило КНДР "жесткий" протест в связи с очередным запуском баллистической ракеты, которая пролетела над островом Хоккайдо. Об этом в пятницу на экстренной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
"Подобные действия неприемлемы, мы заявили протест в самых жестких выражениях", - сказал он.